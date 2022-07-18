- Мне трудно говорить, поэтому прошу извинить. Хочу выразить слова поддержке семье и близким, мы очень скорбим. Георгий Александрович для нас остается другом. То участие, которое он принимал в жизни клуба, сложно переоценить. Его инициативой было поддержать команду перед Кубком России. С ним было интересно работать. Хочется попросить прощения за то, что мы сделали и еще, может, сделаем. Георгий Александрович, вы с нами, есть и будете в будущем, - передает слова Мележикова Sport24.
Знаменитый советский нападающий и футбольный тренер Георгий Ярцев ушел из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Во времена карьеры действующего игрока в составе московского "Спартака" Ярцев становился чемпионом и серебряным призером чемпионата СССР. В ходе тренерской карьеры Георгий Александрович работал с московским "Спартаком", с которым выиграл чемпионат России-1996, а также с московским "Динамо", волгоградским "Ротором" и московским "Торпедо". С августа 2003 по апрель 2005 года Ярцев был главным тренером сборной России, которую через стыковые матчи против сборной Уэльса вывел на Чемпионат Европы-2004.
Мележиков: хочется попросить у Ярцева прощения за то, что мы сделали и еще, может, сделаем
Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков простился с ушедшим из жизни экс-игроком и тренером красно-белых Георгием Ярцевым.
Фото: ФК "Спартак"