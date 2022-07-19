"Действительно ли Мантуан отказался подписывать контракт? Нет. Он проходит дополнительное обследование", - цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, Густаво Мантуан вместе с голкипером Иваном Куарезмой должен стать частью сделки по уходу Юри Алберто на правах аренды в "Коринтианс". Ранее "Зенит" сегодня объявил о переходе Ивана с правом выкупа.
Густаво Мантуан является воспитанником "Коринтианса". За все время на его счету 42 матча в составе команды, в которых он забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
В "Зените" сообщили, что Мантуан проходит дополнительное обследование
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал будущее Густаво Мантуана, который должен перебрался в клуб.
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