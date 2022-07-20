Игра должна войти в план мероприятий перед матчем основных команд "Спартака" и "Зенита" в РПЛ. Встреча состоится в рамках 8 тура "Мир РПЛ" 4 сентября.
В первом ретро-матче "Зенита" и "Спартака" на стадионе "Петровский" победу одержали "сине-бело-голубые" со счётом 2:0. Игра входила в план мероприятий перед матчем за Суперкубок между основными командами "Зенита" и "Спартака". В тот день разгромную победу одержали петербуржцы со счётом 4:0.
Сезон-2022/2023 "Мир РПЛ" дал старт 15 июля. "Зенит" в первом туре встречался с "Химками" на выезде. Игра завершилась ничьёй 1:1.
"Спартак" провёл первую встречу нового сезона с "Ахматом" в Грозном. Матч завершился ничьёй 1:1.
Источник: "РБ Спорт"
Ответный матч ветеранов "Спартака" и "Зенита" состоится 2 сентября
Фото: "Спорт-Экспресс"