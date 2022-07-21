"Легионеров в "Зените" человек десять. Уберем их из "Зенита". Вы думаете, "Зенит" будет чемпионом без легионеров? Нет!" - сказал Мостовой.
"Зенит" открыл чемпионат игрой против "Химок" на "Арене Химки". Встреча завершилась ничьёй 1:1. На гол Вендела в составе хозяев отличился Резиуан Мирзов.
В прошлом сезоне "сине-бело-голубые" стали чемпионами страны, набрав 65 очков. Петербуржцы завоёвывают кубок РПЛ на протяжении четырёх лет подряд.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: "Зенит" не станет чемпионом без легионеров!
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой считает, что без легионеров "Зенит" не возьмёт чемпионство.
Фото: "Спорт-Экспресс"