По информации источника, специалисты рассматривают проведение операции в России, однако о сроках проведения пока ничего не известно.
Накануне футболистка "Чертаново" Дарья Новик сообщила, что Пиняеву потребуется операция, восстановление игрока может занять полгода.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 17-летний вингер "Крыльев Советов" Сергей Пиняев попал в реанимацию после тренировки команды. Пресс-служба самарского клуба опровергла эту информацию, сообщив, что Пиняев почувствовал недомогание на тренировке и находится на обследовании.
Вчера самарцы сообщили, что Пиняеву диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.
Источник: РБ Спорт
СМИ: Пиняев может быть прооперирован в России
Атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев может быть прооперирован в российской клинике.
Фото: Матч ТВ