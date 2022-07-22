Экс-нападающий сине-бело-голубых отметил, что на данный момент в структуре петербургского клуба есть голкипер, который сильнее Даниила Одоевского и Михаила Кержакова.
"На мой взгляд, в структуре "Зенита" есть голкипер, который на данный момент гораздо сильнее и того и другого. Речь о Никите Гойло, с которым в прошлом сезоне мне довелось поработать в "Нижнем Новгороде". Отличный вратарь, в августе исполнится 24 года. Странно, что в "Зените" шанса пока так и не получил", - приводит слова Кержакова "СЭ".
Вратарь Никита Гойло выступает на правах аренды за "Пари НН" с февраля 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до лета 2023 года. За первую команду "Зенита" Никита не провел ни одного матча.
В прошлом сезоне 23-летний футболист провел за нижегородцев 4 матча в РПЛ, в которых пропустил 3 мяча, в 2 играх он оставлял свои ворота "сухими". Также Гойло защищал ворота тольяттинского "Акрона".
"Гораздо сильнее брата и Одоевского". Кержаков назвал лучшего вратаря в структуре "Зенита"
Бывший главный тренер "Пари НН" Александр Кержаков прокомментировал ситуацию во вратарской линии петербургского "Зенита".
Фото: "Пари НН"