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ЦСКА разгромил "Сочи". Медина отметился дублем

ЦСКА на своем поле разгромил "Сочи" (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
РПЛ

2-й тур

ЦСКА 3:0 "Сочи"

Голы: Медина, 36, 90+2 Карраскаль, 56


Встреча проходила на "ВЭБ Арене" в Москве. Хозяева вышли вперед на 36-й минуте, когда Хорхе Карраскаль вывел Хесуса Медину один на один с голкипером сочинцев Денисом Адамовым, а парагваец не сплоховал. На 56-й минуте уже сам Карраскаль принял шикарный заброс от Акинфеева в районе штрафной площади и следующим касанием поразил ближний угол ворот соперника.

Уже в самой концовке встречи Владислав Яковлев с фланга отдал точную передачу Медине на пустые ворота и Хесус оформил дубль, доведя счет до разгромного. 3:0, первая победа Владимира Федотова над бывшей командой.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Набабкин, Зайнутдинов, Гайич, Обляков, Мухин, Кучаев (Ермаков, 76), Медина, Карраскаль (Яковлев, 90), Чалов (Заболотный, 63).

"Сочи": Адамов, Юрганов, Дркушич (Мещанинов, 83), Терехов, Макарчук, Цаллагов, Ангбан, Бурмистров (Нобоа, 71), Юсупов, Сарвели (Ушатов, 72), Мелкадзе (Жоаозиньо, 46).



ЦСКА Медина Карраскаль Сочи
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