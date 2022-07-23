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Гайич – после победы над "Сочи": ЦСКА не показывает своего максимума

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился впечатлениями от крупной победы над "Сочи" (3:0).
Фото: ПФК ЦСКА
"Игра была тяжелой, но счет не отражает этого. Мы показали, что способны выигрывать, даже если не играем так, как хотим. Честно говоря, ЦСКА не показывает своего максимума. Но мы продемонстрировали командный дух, единство и инстинкт убийцы — использовали почти каждый свой момент и победили со счетом 3:0… Мы хотим достичь нашей цели и быть во главе турнирной таблицы", - цитирует Гайича ТАСС.

В рамках второго тура Российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле принимал "Сочи". "Армейцы" под руководством бывшего наставника южан Владимира Федотова одержали уверенную победу – 3:0. Дубль оформил полузащитник ЦСКА Хесус Медина, еще один гол на свой счет записал Хорхе Карраскаль.

31 июля столичный коллектив на выезде сыграет с "Пари Нижним Новгородом" - встреча начнется в 15:00 по московскому времени.


Гайич ЦСКА Сочи
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