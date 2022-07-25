"По Ивану Игнатьеву: решение подписать с ним контракт — это решение спортивного блока и тренерского штаба. Я в эти решения не влезаю, потому что есть люди, которые отвечают за спортивный результат. Я их решения поддерживаю.
Будут ли новые трансферы? Этот вопрос в стадии обсуждения. С гарантией ничего нельзя сказать", - цитирует функционера Sport24.
"Локомотив" объявил о подписании Игнатьева 21 июля. Минувший сезон 23-летний нападающий начинал в "Рубине", после чего отправился в "Крылья Советов" на правах аренды. В 14-ти матчах предыдущего розыгрыша Российской Премьер-лиги футболист забил один гол.
"Локомотив" днем ранее сыграл вничью с "Ростовом" (2:2) во втором туре национального первенства – от поражения "железнодорожников" спас гол Кностантина Марадишвили в добавленное ко второму тайму время.
Плутник не исключил, что от "Локомотива" стоит ожидать новых трансферов
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник высказался о подписании контракта с форвардом Иваном Игнатьевым.
Фото: ТАСС