"Встреча с судейским корпусом РФС запланирована. Когда состоится? На неделе", - цитирует Зеленова "Чемпионат".
Напомним, ранее генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков анонсировал встречу команды с судейским корпусом. В клубе были недовольны признанием правоты арбитра Владислава Безбородова по всем спорным эпизодам матча с "Ахматом" (1:1), большую часть которого "Спартак" провел в меньшинстве после удаления Рыбуся.
В следующем туре уже сам "Спартак" играл больше половины матча с "Краснодаром" в большинстве. Красно-белые в итоге разгромили соперника (4:1).
В "Спартаке" рассказали, когда пройдет встреча команды с представителями судейского корпуса РФС
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил, что в клубе запланирована встреча команды с представителями судейского корпуса.
Фото: ФК "Спартак"