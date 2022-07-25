"Помарки были, есть и будут. И допускают их не только в матчах с участием "Спартака". Но в клубе приняли такую линию поведения — критиковать арбитров в надежде, что это как-то поможет. Любая ошибка в матче красно-белых рассматривается под микроскопом и разбирается всей страной", - заявил Бушманов RT.
Во втором туре Российской Премьер-лиги "Спартак" впервые под руководством Гильермо Абаскаля одержал победу в официальном матче – столичный коллектив оказался сильнее "Краснодара", игра завершилась со счетом 4:1.
Красно-белые набрали 4 очка в двух матчах национального первенства и делят второе место с "Зенитом", "Химками", "Ахматом" и "Динамо".
Бушманов назвал причину частых жалоб "Спартака" на судейство
Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов объяснил, почему клуб часто выступает с критикой в адрес работы арбитров на матчах с участием красно-белых.
Фото: РИА Новости