"Возвращение Глушакова в "Спартак" будет большой шуткой. Не верю, что это возможно. Думаю, Денис провел свое время в клубе. Этот этап пройден", — цитирует Рианчо Sport24.
Ранее Глушаков заявил, что намерен вернуться в "Спартак" в качестве игрока. Полузащитник покинул столичный коллектив в 2019 году, на данный момент он играет за "Химки". В составе красно-белых футболист становился чемпионом Российской Премьер-лиги и обладателем национального Суперкубка.
Рианчо: Глушаков в "Спартаке" - пройденный этап, его возвращение будет большой шуткой
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо оценил высказывание полузащитника Дениса Глушакова о возможности возвращения в команду.
Фото: "СЭ"