"Гамид освоился в команде. И мы, и он надеемся, что он продолжит забивать и приносить пользу команде. Ему вполне по силам стать еще раз лучшим бомбардиром чемпионата. Он это еще докажет", - цитирует функционера "СЭ".
Агаларов стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Российской Премьер-лиги – в составе "Уфы" он забил 19 мячей в 29 матчах первенства. Башкирский коллектив по итогам розыгрыша чемпионата страны вылетел в Первую лигу. В середине июля стало известно, что Агаларов продолжит карьеру в "Ахмате".
22-летний нападающий сыграл в обоих матчах грозненского коллектива в новом розыгрыше РПЛ и забил гол.
"Ахмат": Агаларову по силам стать лучшим бомбардиром РПЛ еще раз
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о перспективах в команде новобранца грозненцев Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Ахмат"