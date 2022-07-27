Как сообщает источник, в число вариантов изменения управления клубом входит возвращение в структуру "Спартака" Александра Жиркова, который с 2013 по 2017 годы занимал пост заместителя председателя совета директоров "Спартака". Отмечается, что сам Жирков не уверен, что готов возвращаться в клуб, поэтому требует гарантий самостоятельности в принятии решений.
Во время работы Жиркова в клубе "Спартак" завоевал первый с 2001 года чемпионский титул в РПЛ.
После 2-х туров РПЛ "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Команда Гильермо Абаскаля провела стартовые матчи в гостях, сыграв вничью с "Ахматом" (1:1) и обыграв "Краснодар" (4:1).
Источник: Metaratings
Источник: "Лукойл" рассматривает возвращение Жиркова к работе в "Спартаке"
Александр Жирков может снова вернуться к работе в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"