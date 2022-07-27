Мостовой: чем больше уедет иностранцев, тем легче будет "Зениту" выиграть

Александр Мостовой отреагировал на слух о возможном уходе Виктора Мозеса из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Может быть, он уедет, но никто этого не заметит. Многие же уехали, и уже никто о них не вспоминает. Чем больше уедет иностранцев, тем легче будет "Зениту" выиграть", - сказал Мостовой.

Ранее стало известно, что жена Мозеса настаивала на том, чтобы Виктор покинул Россию. Агент полузащитника активно вёл переговоры с итальянскими клубами. До этого Мозес приехал на тренировочный сбор "Спартака" с задержкой в две недели.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Мостовой Зенит
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