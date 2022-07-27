"Газизов выбрал тактику взять измором, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях и кассациях. Классический сутяжник-мазохист", - цитирует Салихову "Чемпионат".
Напомним, сегодня стало известно, что Верховный суд Башкирии отказал Шамилю Газизову в удовлетворении иска о признании незаконным его увольнения из "Спартака". Ранее сообщалось, что Газизов требовал восстановить его в должности и выплатить ему компенсацию.
Шамиль Газизов на протяжении полугода занимал пост генерального директора "Спартака" в 2020-м году. После увольнения из московского клуба он вернулся на аналогичную должность в "Уфе", где и работал до "Спартака". В прошедшем сезоне "Уфа" вылетела в Первую лигу.
Зарема: Газизов - сутяжник-мазохист, плодит новые иски, но проигрывает во всех инстанциях
Зарема Салихова отреагировала на информацию о том, что Верховный суд Башкирии отказался Шамилю Газизову в удовлетворении иска к "Спартаку".
Фото: соцсети Заремы Салиховой