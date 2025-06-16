- Четыре с плюсом, наверное. До пятерки не хватило. Но это надо разбирать игру. Опять же, могли сыграть лучше - дело даже не в счёте. И не в том, что не победили Нигерию. Игра с Нигерией мне понравилась больше, чем с Белоруссией, - цитирует Карпина "Спорт-экспресс".
6 июня 2025 года сборная России на московской арене "Лужники" провела домашний товарищеский матч со сборной Нигерии, игра завершилась вничью со счётом 1:1. 10 июня подопечные Валерия Карпина в выездной товарищеской встрече с национальной командой Белоруссии в Минске одержали крупную победу со счётом 4:1 благодаря покеру Ярослава Гладышева.
Карпин выставил оценку сборной России за матчи с Нигерией и Белоруссией
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об оценке выступлению "наших парней" в июне 2025 года.
Фото: РФС