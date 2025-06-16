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Карпин выставил оценку сборной России за матчи с Нигерией и Белоруссией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об оценке выступлению "наших парней" в июне 2025 года.
Фото: РФС
- Четыре с плюсом, наверное. До пятерки не хватило. Но это надо разбирать игру. Опять же, могли сыграть лучше - дело даже не в счёте. И не в том, что не победили Нигерию. Игра с Нигерией мне понравилась больше, чем с Белоруссией, - цитирует Карпина "Спорт-экспресс".

6 июня 2025 года сборная России на московской арене "Лужники" провела домашний товарищеский матч со сборной Нигерии, игра завершилась вничью со счётом 1:1. 10 июня подопечные Валерия Карпина в выездной товарищеской встрече с национальной командой Белоруссии в Минске одержали крупную победу со счётом 4:1 благодаря покеру Ярослава Гладышева.

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