- Успел ли соскучиться по клубной работе за время работы только в сборной России? Первое время после ухода из "Ростова" даже не задумывался об этом. Но прошло несколько месяцев, удалось отвлечься, отдохнуть, постепенно стал понимать, что готов снова к работе в клубе, - приводит слова Карпина "Спорт-экспресс".
25 февраля 2025 года главный тренер сборной России Валерий Карпин по собственному желанию покинул пост главного тренера "Ростова", который возглавлял с декабря 2017 года за вычетом паузы с августа 2021 год март 2022 года. Специалист мотивировал свой уход от жёлто-синих желанием сосредоточиться на работе в национальной команде.
13 июня 2025 года было официально объявлено о назначении Карпина на правах совмещения на пост главного тренера московского "Динамо".
Карпин: через несколько месяцев после ухода из "Ростова" стал понимать, что снова готов к работе в клубе
Новый главный тренер московского "Динамо" на правах совмещения Валерий Карпин рассказал, соскучился ли по работе в клубе за период работы только в сборной России.
Фото: РИА Новости