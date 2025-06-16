- Доволен ли я работой Альбы, не предлагал ли ему сфокусироваться только на клубе? Да, доволен. Джонатан Альба - главный тренер "Ростова". Я считаю, что тренерским штабом Альбы была проведена очень качественная работа, и высоко оценил результаты этой работы по итогам второй части сезона. По поводу совмещения: сборная России - это главная команда страны, у Джонатана есть контракт с РФС. Мы довольны, что специалисты тренерского штаба "Ростова" востребованы на таком высоком уровне, - передаёт слова Арутюнянца "РБ Спорт".
43-летний испанский специалист Джонатан Альба был назначен на должность главного тренера "Ростова" 25 февраля 2025 года после добровольного ухода с этой должности Валерия Карпина. Ранее Альба занимал в штабе Карпина должность тренера-аналитика.
Под руководством Альбы "Ростов" занял в Российской премьер-лиге итоговое восьмое место, набрав 39 очков в 30 матчах, и пробился в Суперфинал Кубка России, выбив из турнира московские "Локомотив" (2:0 на выезде) и "Спартак" (2:1 на выезде). В решающем матче за трофей жёлто-синие уступили в серии пенальти ЦСКА (0:0, пен. 3:4).
Президент "Ростова" Арутюнянц оценил работу главного тренера Альбы весной 2025 года
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц дал оценку работе испанского главного тренера Джонатана Альбы в весенней части прошедшего сезона-2024/2025.
Фото: ФК "Ростов"