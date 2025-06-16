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Круговой: в ЦСКА я делал всё, что мог. Всегда выходил на поле как в последний раз

Левый защитник ЦСКА Данил Круговой оценил свою игру в сезоне-2024/2025.
Фото: ПФК ЦСКА
- Что я могу тут сказать… Я делал всё, что мог. Всегда выходил на поле с максимальной самоотдачей, как в последний раз. Думаю, в своём первом сезоне в ЦСКА я выглядел достаточно неплохо, - передаёт слова Кругового Legalbet.

27-летний левый защитник Данил Круговой сезон-2024/2025 впервые провёл в составе московского ЦСКА. В 24 матчах за красно-синих во всех турнирах футболист отметился двумя забитыми мячами.

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