- Что я могу тут сказать… Я делал всё, что мог. Всегда выходил на поле с максимальной самоотдачей, как в последний раз. Думаю, в своём первом сезоне в ЦСКА я выглядел достаточно неплохо, - передаёт слова Кругового Legalbet.
27-летний левый защитник Данил Круговой сезон-2024/2025 впервые провёл в составе московского ЦСКА. В 24 матчах за красно-синих во всех турнирах футболист отметился двумя забитыми мячами.
Круговой: в ЦСКА я делал всё, что мог. Всегда выходил на поле как в последний раз
Левый защитник ЦСКА Данил Круговой оценил свою игру в сезоне-2024/2025.
Фото: ПФК ЦСКА