Агент Маркова: "Арсенал" должен предложить что-то более существенное, чем упасть в деньгах в три раза

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда тульского "Арсенала" Евгения Маркова, рассказал, что клуб убеждает его клиента снизить зарплату в несколько раз.

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Евгений Марков с лета прошлого года выступает за тульский "Арсенал". В прошедшем сезоне воспитанник "



После вылета команды в Первую лигу Марков ни разу не выходил на поле. "Надо лучше у "Арсенала" спросить, почему Маркова до сих пор нет в заявке. Уже прошло два тура. Переговоры о снижении зарплаты? Это, наверное, нельзя назвать переговорами. Есть желание "Арсенала" и отсутствие желания у Евгения. Не знаю, какое может быть разрешение. Наверное, " Арсенал " должен предложить что-то более существенное, а не упасть в деньгах в три раза", - цитирует Талаева "РБ Спорт" Евгений Марков с лета прошлого года выступает за тульский "Арсенал". В прошедшем сезоне воспитанник " Зенита " сыграл 28 матчей за клуб, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Его контракт с туляками рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего нападающего в 600 тысяч евро.После вылета команды в Первую лигу Марков ни разу не выходил на поле.