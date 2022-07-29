По информации источника, аргентинец согласился перейти в ЦСКА. Сообщается, что теперь клубам надо между собой согласовать все условия сделки.
Контракт 28-летнего футболиста с амстердамцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.
Защитник Лисандро Магальян перешел в "Аякс" в 2019 году. Аргентинец уходил в аренду в "Алавес", "Кротоне" и "Андерлехт". За "Аякс" в общей сложности он провел 7 матчей, результативными действиями не отметился.
Источник: Metaratings
СМИ: защитник "Аякса" Магальян согласился перейти в ЦСКА
Защитник "Аякса" Лисандро Магальян может продолжить карьеру в России.
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