"Я думаю, что если ему придется уйти из "Аталанты", то "Торино" — лучший выбор, в том числе и потому, что игра Юрича напоминает игру Гасперини! Главное для Алексея — это постоянство в матчах!" — цитирует итальянского тренера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Торино" рассматривает возможность приобретения Алексея Миранчука у "Аталанты" - сообщалось, что руководство туринского коллектива приступило к работе над трансфером и направило запрос по переходу российского футболиста. Агент игрока слухи комментировать отказался.
Каррера – о Миранчуке: если ему придется уйти из "Аталанты", "Торино" — лучший выбор
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил вероятность ухода полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в "Торино".
Фото: ФК "Аталанта"