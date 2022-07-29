"Уйдет ли Изидор, если Бека Бека покинет "Локомотив"? Вильсон в Москве, он очень счастлив быть в России и выступать за "Локомотив". Но вы знаете футбол", - приводит слова агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "железнодорожников" Алексис Бека-Бека перейдет из "Локомотива" в "Ниццу".
Изидор пополнил состав столичного коллектива минувшей зимой. В весенней части чемпионата России он принял участие в 11 матчах, забил 7 голов и отдал результативную передачу.
Агент Изидора ответил на вопрос, уйдет ли игрок из "Локомотива" в случае перехода Бека-Бека в "Ниццу"
Агент форварда "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа оценил вероятность ухода игрока из московской команды.
Фото: Чемпионат