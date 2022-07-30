"Лучшие матчи впереди! Мы ведь пропустили три. В перерыве сказал ребятам, что забьем и вытащим эту игру", - цитирует Василенко "Чемпионат".
В матче третьего тура РПЛ "Факел" на своем поле принимал "Динамо". Матч стал первым для воронежцев на домашнем стадионе после выхода в РПЛ. До этого команда последний раз выступала в высшем дивизионе в 2001 году.
После первого тайма команда Олега Василенко уступала со счетом 0:2, но уже на старте второго смогла отыграться, забив дважды за две минуты. Впрочем, воронежцы пропустили сразу после этого, и "Динамо" снова вышло вперед. Но уже на 86-й минуте Альшин поразил ворота Шунина и установил окончательный счет игры (3:3).
Тренер "Факела" Василенко - о ничьей с "Динамо": в перерыве сказал ребятам, что вытащим эту игру
Главный тренер "Факела" Олег Василенко прокомментировал ничью с "Динамо" (3:3) в третьем туре РПЛ.
Фото: сайт Первой лиги