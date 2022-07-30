- Любой вид спорта - для болельщиков. В хоккее, как и в других видах спорта, нет Fan ID. Зато в футболе, который собирает миллионы болельщиков и является спортом номер один - есть. Я не в курсе событий, не знаю всех нюансов. У меня лишь единственный вопрос: а как так может быть? Мы же делаем всё для людей, - передает слова Василенко "Чемпионат".
Система персонифицированной идентификации болельщиков Fan ID в осенней части нового сезона-2022/2023 будет работать на пяти стадионах Российской премьер-лиги - в Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Посещаемость матча 3 тура РПЛ "Факел" - "Динамо" (3:3) в Воронеже без применения Fan ID составила 19 258 зрителей. Матчи "Урал" - "Краснодар" (1:3) и "Сочи" - "Ахмат" (2:1) с применением Fan ID посетили 2 997 и 3 772 человека соответственно.
Наставник "Факела" Василенко - о введении Fan ID: любой вид спорта - для болельщиков. Как так может быть?
Главный тренер "Факела" Олег Василенко прокомментировал появление в российском футболе системы цифровых паспортов болельщика.
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