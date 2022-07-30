"Ребята, приободренные зарплатами, несутся вперед". Орлов - о новых контрактах легионеров "Зенита"

Напомним, ранее сине-бело-голубые продлили контракты с полузащитниками Венделом, Малкомом и Клаудиньо до 2027 года.
"Нужно говорить о потрясающей работе клуба. "Зенит" переподписал троих бразильцев. Ребята, приободренные зарплатами, несутся вперед. Конечно, они благодарны клубу. "Зенит" поступил правильно. Материальный стимул никогда не надо списывать со счетов", - цитирует Орлова "СЭ".
На данный момент в составе "Зенита" выступают 7 бразильских футболистов (Малком, Иван Куарезма, Клаудиньо, Родригао, Дуглас Сантос, Вендел и Густаво Мантуан), 2 колумбийца (Вильмар Барриос и Матео Кассьерра), а также хорват Деян Ловрен.
"Зенит" вчера, 30 июля, на своем поле разгромил "Локомотив". Матч на "Газпром Арене" завершился со счетом 5:0. Дубль оформил Иван Сергеев, еще по голу на счету Зелимхана Бакаева, Вендела и Клаудиньо.
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе руководства петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"