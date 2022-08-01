"Мне звонят агенты-посредники и говорят, что "Динамо" хочет моего игрока Родриго Шлегеля", - заявил агент игрока Хуан Арандилья.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего аргентинца в 1 млн евро.
"Динамо" набрало 5 очков в трех первых турах Российской Премьер-лиги – бело-голубые сыграли вничью с "Ростовом" и "Факелом", а также уверенно переиграли "Торпедо".
Источник: "РИА Новости"
Агент: "Динамо" хочет приобрести защитника Шлегеля у "Орландо Сити"
Защитник американского "Орландо Сити" Родриго Шлегель может продолжить карьеру в России.
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