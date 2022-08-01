По информации источника, игрок уже находится в Москве и прошел медосмотр. Сообщается, что официально о его переходе должно быть объявлено во вторник или в среду.
Ранее сообщалось, что армейцы арендуют 27-летнего футболиста с обязательным правом выкупа через год.
Защитник Мойзес выступает за "Интернасьонал" с 2020 года. В общей сложности за этот клуб бразилец провел 96 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 14 результативных передач.
Источник: Metaratings
СМИ: ЦСКА официально объявит о переходе Мойзеса в ближайшие два дня
ЦСКА практически завершил все необходимые процедуры для перехода защитника "Интернасьонала" Мойзеса.
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