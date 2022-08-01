Накануне об этом сообщили СМИ.
"По слухам о "Спартаке" меня не беспокойте, пожалуйста", - цитирует Хачатурянца РИА Новости.
27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ, временно исполняющим обязанности стал глава ФНЛ и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Главой лиги Хачатурянц был с октября 2021 года.
"Спартак" в минувшие выходные разгромил на своем поле "Оренбург" (4:1). Красно-белые в таблице чемпионата России после трех туров идут на втором месте, набрав 7 очков. Столько же баллов в активе у "Зенита" и ЦСКА.
Хачатурянц отреагировал на слухи о назначении в "Спартак" вместо Федуна
Экс-президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о возможном назначении на должность руководителя "Спартака" вместо Леонида Федуна.
Фото: "Спорт-Экспресс"