По информации источника, аргентинец дал согласие на переезд в Россию и в ближайшее время вылетит в Москву для подписания контракта с армейцами.
Защитник Лисандро Магальян перешел в "Аякс" в 2019 году из "Бока Хуниорс" за 9 млн евро. Он уходил в аренду в "Алавес" и "Кротоне", а прошлый сезон Лисандро провел на правах аренды в "Андерлехте". На его счету 30 матчей за бельгийский клуб, в которых он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 млн евро, а контракт аргентинца с амстердамским клубом рассчитан до июня 2023 года.
ЦСКА в 3-х матчах РПЛ набрал 7 очков и занимает 3-е место в РПЛ.
Источник: "СЭ"
СМИ: защитник "Аякса" Магальян близок к переходу в ЦСКА
Защитник "Аякса" Лисандро Магальян близок к переходу в ЦСКА.
Фото: Getty Images