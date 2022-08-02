Вратарь "Зенита" Иван высказался о конкуренции с Одоевским и Кержаковым

Новичок "Зенита" вратарь Иван Куарезма рассказал о конкуренции среди голкиперов петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Одоевский и Кержаков - классные ребята, отличные люди. Что касается конкуренции, это нормальное явление, она есть в любой команде. Понимаю, что мне будет тяжелее в силу специфики вратарской позиции. Но я готов прилагать усилия, чтобы честным трудом добиваться того, чего хочу добиться", - цитирует Ивана Чемпионат.

Вратарь Иван Куарезма до конца сезона будет выступать за "Зенит" на правах аренды. Напомним, бразилец стал частью двусторонней аренды петербуржцев с "Коринтиансом". В бразильский клуб отправился нападающий Юри Алберто, а в "Зенит" также на правах аренды перешел полузащитник Густаво Мантуан.

Иван не провел ни одного матча за "Зенит", 25-летний вратарь был включен в заявку сине-бело-голубых на матч 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом" (5:0).

В 4-х матчах сезона-2022/23 ворота "Зенит" защищал Даниил Одоевский.


Иван Одоевский Кержаков М Зенит
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