"Одоевский и Кержаков - классные ребята, отличные люди. Что касается конкуренции, это нормальное явление, она есть в любой команде. Понимаю, что мне будет тяжелее в силу специфики вратарской позиции. Но я готов прилагать усилия, чтобы честным трудом добиваться того, чего хочу добиться", - цитирует Ивана Чемпионат.
Вратарь Иван Куарезма до конца сезона будет выступать за "Зенит" на правах аренды. Напомним, бразилец стал частью двусторонней аренды петербуржцев с "Коринтиансом". В бразильский клуб отправился нападающий Юри Алберто, а в "Зенит" также на правах аренды перешел полузащитник Густаво Мантуан.
Иван не провел ни одного матча за "Зенит", 25-летний вратарь был включен в заявку сине-бело-голубых на матч 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом" (5:0).
В 4-х матчах сезона-2022/23 ворота "Зенит" защищал Даниил Одоевский.
Вратарь "Зенита" Иван высказался о конкуренции с Одоевским и Кержаковым
Новичок "Зенита" вратарь Иван Куарезма рассказал о конкуренции среди голкиперов петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"