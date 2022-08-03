- "Спартак" еще не играл с топовыми командами. Когда у красно-белых будет дерби, тогда станет понятно, на что претендует клуб. У красно-белых сейчас хорошее психологическое состояние после двух побед подряд, - цитирует Семшова "РБ Спорт".
Московский "Спартак" в трех стартовых турах Российской премьер-лиги набрал 7 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему "Зениту" по разнице забитых и пропущенных мячей. Красно-белые сыграли выездную ничью с грозненским "Ахматом" (1:1) и с одинаковым счетом 4:1 последовательно победили "Краснодар" на выезде и "Оренбург" дома.
Семшов: "Спартак" еще не играл с топовыми командами
Экс-полузащитник "Зенита", "Динамо" и "Торпедо" Игорь Семшов ответил на вопрос о том, на что претендует в новом сезоне московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"