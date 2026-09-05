Бубнов оценил игру Зобнина за "Спартак"

- Он себя не переоценивает. Это идеальный вариант - знать себе цену. Но когда ты критически к себе относишься… тем самым где-то у него не хватает уверенности. Для того, чтобы ещё лучше играть, - сказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
В нынешнем розыгрыше РПЛ 32-летний Зобнин принял участие во всех шести матчах "Спартака", записав на свой счёт гол и один ассист. Красно-белые набрали 13 очков и идут вторыми, отставая от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
Следующий матч чемпионата команда проведёт 6 сентября в гостях против московского "Динамо".