Бубнов оценил игру Зобнина за "Спартак"

Александр Бубнов считает, что Роман Зобнин способен показывать более высокий уровень игры.

Фото: ФК "Спартак"

- Он себя не переоценивает. Это идеальный вариант - знать себе цену. Но когда ты критически к себе относишься… тем самым где-то у него не хватает уверенности. Для того, чтобы ещё лучше играть, - сказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".