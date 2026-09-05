Карпукас отреагировал на положение "Локомотива" в РПЛ: это очень грустно

- Это очень грустно. Я очень переживаю за "Локо", потому что остаюсь на связи с Женькой Морозовым и другими ребятами. Понимаю, что не самое лучшее настроение. Желаю этому клубу выбраться из этой ситуации, - передаёт слова футболиста "Чемпионат".
Летом полузащитник сменил Москву на Санкт-Петербург и стал игроком "Зенита". Его бывшая команда за шесть туров чемпионата России заработала три балла и располагается на 14-й строчке. Возможность улучшить своё положение "Локомотив" получит 6 сентября в Калининграде, где сыграет с "Балтикой".