- Бикфалви хорошо ведет единоборства. Если дать ему свободное пространство, то нам будет очень плохо. Соперники идут на последнем месте. Думаю, им особо терять нечего. В клубе может многое измениться. Все хотят, может, и за тренера сыграть. Тем более на домашнюю игру придет много народу их поддержать. Будет ожесточенная борьба в любом случае, потому что они по?особому настраиваются на команды, которые идут вверху таблицы. Это очень неуступчивый соперник, - передает слова Чернова Matchtv.ru.
6 августа в матче 4 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом". Красно-белые после трех стартовых туров находятся на второй строчке турнирной таблицы с 7 набранными очками, уступая лидирующему "Зениту" по разнице мячей. "Шмели" еще не набрали в новом сезоне ни одного очка и занимают последнее место. В 3 туре на игре "Урал" - "Краснодар" присутствовало 2 997 зрителей, матчи на "Екатеринбург Арене" проходят с применением системы Fan ID.
Что принес российскому футболу Fan ID в 3 туре РПЛ? Детальный разбор
Чернов: "Спартаку" будет очень плохо, если дать пространство Бикфалви
Центральный защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал предстоящий матч 4 тура РПЛ против "Урала".
Фото: ФК "Урал"