Президент "Урала" Иванов: не знаю, продолжит ли работу Шалимов. В понедельник все узнаете

Президент "Урала" Григорий Иванов не смог ответить на вопрос о том, продолжит ли Игорь Шалимов работу с командой.

Фото: ФК "Урал"





Напомним, "

"С чем связываю такой старт сезона? С чем связывать, подготовка, значит, была не очень хорошая. Вот и все. Это же тренер должен сказать. Продолжит ли Шалимов работу? Не знаю. Вот в понедельник и узнаем, и вы все узнаете", - цитирует Иванова "СЭ" Напомним, " Урал " сегодня на своем поле уступил " Спартаку " (0:2) в стартовом матче 4-го тура РПЛ. Екатеринбуржцы остаются единственной командой, которая не смогла набрать ни одного очка в стартовых турах. Ранее подопечные Игоря Шалимова проиграли ЦСКА (0:2), "Оренбургу" (0:3) и "Краснодару" (1:3).