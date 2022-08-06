"Сегодня была команда на поле в том плане, что уже где?то есть и взаимодействия, и комбинации, и в обороне уже набираем. Набираем по ходу сезона, это приятно. И физически мы сегодня, так скажем, не провалились, поэтому целостно выглядели", - цитирует наставника "Матч ТВ".
"Краснодар" в 4-м туре Российской Премьер-лиги сумел одержать победу над "Локомотивом", хотя до 78-й минуты встречи счет на табло держался на отметке 0:0. Дубль оформил форвард южан Олакунле Олусегун.
Подопечные Александра Сторожука вышли на 4-е место в таблице, набрав 7 очков в четырех играх РПЛ.
Сторожук – о победе над "Локомотивом": "Краснодар" выглядел целостно – набираем по ходу сезона
Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук подвел итоги игры 4-го тура РПЛ против "Локомотива", которая завершилась победой южан (3:0).
Фото: ФК "Краснодар"