- Почему Фомин стал капитаном вместо Шунина? Антон Шунин много лет в "Динамо", давно был капитаном. Сейчас у нас новое поколение, новая команда, много молодых футболистов. И я предпочитаю, чтобы капитаном был полевой футболист. Я объяснил это Шунину, он всё понял, его статус в команде не поменялся. Так или иначе, у него большой опыт, с капитанской повязкой или без нее. Жду, что Антон будет одним из капитанов "Динамо", - передает слова Йокановича Matchtv.ru.
Сербский специалист Славиша Йоканович занял пост главного тренера московского "Динамо" в июне 2022 года, ранее эту должность занимал немец Сандро Шварц. В стартовых матчах нового сезона Российской премьер-лиги капитаном бело-голубых стал 25-летний полузащитник Даниил Фомин, в прошлом чемпионате с капитанской повязкой "Динамо" выводил на поле 35-летний голкипер Антон Шунин. После того, как Фомин получил травму в матче 3 тура РПЛ против "Факела", капитанская повязка бело-голубых перешла к 32-летнему нападающему Федору Смолову.
Йоканович объяснил, почему Шунин перестал быть капитаном "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович рассказал, почему принял решение сменить капитана команды.
Фото: ФК "Динамо"