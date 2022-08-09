"Играем против "Чертаново" в 1/256 финала Кубка России. Какого числа? Нам сказали, что игра планируется 17 августа. С высокой долей вероятности матч должен пройти на "Арене Химки", - приводит слова Кузнецова Чемпионат.
Напомним, клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) отказались от идеи создания Кубка РПЛ. Вместо нового турнира будет реформирован Кубок России. Сообщалось, что турнир планирует провести в формате Double Elimination (система с выбыванием после двух поражений - прим. Rusfootball), ее используют в турнирах по киберспорту.
Ранее стало известно, что команды Медиалиги "Амкал" и 2Drots официально приглашены для участия в Кубке России. Эти коллективы могут начать выступать с 1/256 финала Кубка. "Амкал" собирается проводить домашние матчи на "Сапсан Арене" в Москве.
2Drots сыграет с "Чертаново" в 1/256 финала Кубка России на "Арене Химки"
Главный тренер медийной команды 2Drots Дмитрий Кузнецов рассказал о сопернике по 1/256 финала Кубка России.
Фото: 2Drots