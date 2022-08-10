"Мне никаких предложений от "Спартака" не поступало", - приводит слова Вяльбе "РИА Новости Спорт".
Напомним, вчера появилась информация, что в приглашении Вяльбе в "Спартак" заинтересовано руководство "Лукойла". Компания является генеральным спонсором Федерации лыжных гонок России. Сообщалось, что Вяльбе предлагается место в совете директором московского клуба.
После 4-х туров РПЛ "Спартак" делит с ЦСКА первое место в турнирной таблице. Красно-белые имеют с "армейцами" идентичные показатели в нынешнем сезоне, но уступают из-за более высокой позиции ЦСКА по итогам предыдущего сезона.
В активе команды Гильермо Абаскаля 10 набранных очков после ничьей с "Ахматом" (1:1) и побед над "Краснодаром" (4:1), "Оренбургом" (4:1) и "Уралом" (2:0). В ближайшем туре красно-белые на своем поле принимают "Сочи". Встреча пройдет в воскресенье, 14 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Вяльбе прокомментировала возможное появление в совете директоров "Спартака"
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на слухи о том, что может занять место в совете директоров "Спартака".
Фото: сайт ФЛГР