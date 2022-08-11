- Если говорить о новом формате Кубка России, давайте сначала попробуем. Пройдет сезон, там будет ясно, что и как можно оценить. Мы всё это увидим и подведем итоги. Сейчас не хотелось бы быть голословным. Есть вопросы, свои плюсы и минусы, но надо попробовать поиграть так. А дальше будет видно, - передает слова Газизова "Чемпионат".
11 августа стало известно, что Бюро исполкома РФС утвердило новый формат Кубка России на сезон-2022/2023. Турнир будет разделен на две части - Путь РПЛ для клубов Российской премьер-лиги с групповым этапом и системой Double Elimination в плей-офф и Путь регионов для клубов Первой и Второй лиг и любительских команд. Возможность встретиться с командой РПЛ получат только 4 клуба младших дивизионов из 87 стартующих, добравшиеся до стадии 1/4 финала.
Газизов - о новом формате Кубка России: есть вопросы, плюсы и минусы, но давайте сначала попробуем
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов дал комментарий по измененному формату Кубка России.
Фото: РПЛ