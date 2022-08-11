- Как отношусь к Fan ID? Положительно, потому что я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах. Уже был опыт проведения чемпионата мира, и, мне кажется, всё было на должном уровне. Есть некоторые моменты, которые многим не до конца понятны: как паспорт оформит иностранец, который прилетел в гости? Или ребенок? - передает слова Талалаева Metaratings.ru.
Система персонифицированного учета болельщиков, более известная как Fan ID, была запущена на пяти стадионах Российской премьер-лиги - в Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге - с начала нового сезона, на остальных планируют ввести с весенней части. Фактически система заработала с 3 тура РПЛ, поскольку в двух первых турах все клубы из перечисленных городов играли на выезде. Применение Fan ID сразу же вызвало резкое падение посещаемости на стадионах.
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Талалаев: к Fan ID отношусь положительно, я за безопасность. Есть не до конца понятные моменты
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Фото: ФК "Ростов"