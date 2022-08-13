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В "Локомотиве" ответили на вопрос, будет ли уволен Цорн. Команда находится в зоне стыков РПЛ

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко оценил возможность кадровых изменений в клубе в связи с последними результатами.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" ни разу не одержал победу в первых пяти турах и располагается в зоне стыковых матчей.

"Возможно ли увольнение Цорна? Мы принимаем решения после хорошего анализа. Спонтанным это ни в коем случае не будет", - цитирует функционера Sport24.

Ранее "Локомотив" избежал поражения от "Крыльев Советов" в пятом туре РПЛ. Подопечные Йозефа Циннбауэра набрали 3 очка в первых пяти турах национального чемпионата.


Локомотив Леонченко
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