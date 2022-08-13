"Кто самый неприятный игрок в "Спартаке"? Команда "Спартак". Грязно себя ведут? Нет, просто неприятный соперник", - цитирует Сазонова "Чемпионат".
Напомним, "Динамо" предстоит сыграть со "Спартаком" в следующие выходные – бело-голубые на своем поле примут подопечных Гильермо Абаскаля 20 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Вчера подопечные Славиши Йокановича сыграли вничью с "Краснодаром" в Москве – ни одна из команд не смогла поразить ворота соперника (0:0).
Сазонов: самый неприятный игрок "Спартака"? Вся команда
Защитник "Динамо" Саба Сазонов назвал самого неприятного соперника для бело-голубых.
Фото: РПЛ