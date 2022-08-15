– Что я думаю про поступок Крыховяка? Думаю, он принял не самое лучшее решение. Мы должны быть как одна команда. Я не поддерживаю то, что сделал Крыховяк. Смог бы я поступить также? Нет, это невозможно, – передаёт слова Олусегуна "РБ Спорт".
Гжегож Крыховяк, защищавший цвета "Краснодара", покинул Россию в июле 2022 года. Игрок перебрался в «Аль-Шабаб» из Саудовский Аравии. До этого польский полузащитник в марте 2022 года переходил в греческий "АЕК". Оба раза Крыховяк приостанавливал контракт в одностороннем порядке, пользовавшись юридической лазейкой, предоставленной ФИФА. За "Краснодар" Крыховяк провёл 14 матчей, забил 4 гола, отдал 2 результативные передачи. До "Краснодара" выступал за "Локомотив", "Вест Бромвич", "ПСЖ", "Севилью", "Реймс", "Нант" и "Бордо".
Нападающий "Краснодара" Олусегун: я не поддерживаю то, что сделал Крыховяк
Нигерийский нападающий "Краснодара" Олусегун прокомментировал уход Гжегожа Крыховяка из краснодарского клуба.
Фото: ФК "Краснодар"