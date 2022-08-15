Ранее СМИ сообщили, что нынешний президент московского клуба Денис Маслов, а также спортивный директор "Торпедо" Максим Ляпин покинут свои посты.
"Где вы взяли такую информацию? Даже я ее не видел. Не верьте всему, чему пишут", - цитирует Геркуса РБК Спорт.
Илья Геркус с 2016 по 2018 год занимал должность президента "Локомотива". Также специалист работал в "Зените".
Напомним, "Торпедо" по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги вернулось в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). В пяти стартовых турах "автозаводцы" не одержали ни одной победы, 1 раз сыграв вничью. Столичный клуб занимает предпоследне, 15-е, место, в таблице чемпионата России.
"Где вы взяли такую информацию?" Геркус отреагировал на слухи, что станет президентом "Торпедо"
Директор по стратегическому развитию "Торпедо" Илья Геркус отреагировал на информацию, что в скором времени он займет пост президента "автозаводцев".
Фото: ТАСС