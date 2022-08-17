Ранее появилась информация, что защитник уже прибыл в Москву, ожидается, что переход состоится в ближайшие дни.
"Да, мы действительно договорились о переходе Милана Майсторовича в "Динамо", - цитирует функционера Sport24.
Защитник Милан Майстрович выступает за молодежную команду "Войводины". В общей сложности за этот клуб 17-летний футболист провел 18 матчей, в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость серба в 25 тысяч евро. Его контракт с "Войводиной" рассчитан до 31 мая 2023 года.
"Динамо" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 6-е место, набрав в 5 матчах 9 очков.
В "Войводине" подтвердили переход 17-летнего защитника в "Динамо"
Спортивный директор "Войводины" Марко Йованович подтвердил, что защитник команды Милан Майсторович переходит в "Динамо".
Фото: ФК "Войводина"