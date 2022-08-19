"Честно говоря, мы уже завершили трансферную кампанию. Но, если "Спартак" действительно расторгнет договор с Уруновым, готовы встретиться с ним и провести переговоры.
Если Остон выразит желание у нас играть, то мы готовы обсудить возможность сотрудничества. Что касается зарплаты, то ему, конечно, придется сильно ужаться по сравнению с условиями "Спартака".
Полузащитник Остон Урунов перешел в 2020 году в "Спартак" из "Уфы". Зимой 2021 года красно-белые отдали узбекского футболиста в аренду в башкирский клуб до конца сезона-2020/21. В начале сезона-2021/22 Урунов снова был арендован "Уфой". В минувшем сезоне 21-летний футболист провел за "Уфу" 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Контракт Урунова со "Спартаком" рассчитан до лета 2025 года. "Спартак" хочет расторгнуть соглашение с футболистом.
Источник: РБ Спорт
В "Химках" заявили о готовности подписать Урунова, если он расторгнет контракт со "Спартаком"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб готов подписать полузащитника "Спартака" Остона Урунова.
Фото: ФК "Спартак"