"Есть предложение от одного российского клуба, и речь идет не про «Зенит» и "Динамо". Сам Матеус согласился бы приехать выступать в Россию", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее из "Коринтианса" в "Зенит" на правах аренды перешли полузащитник Густаво Мантуан и голкипер Иван – бразильский коллектив включил игроков в сделку по аренде форварда Юри Алберто.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Даво в 1,2 млн евро.
Агент форварда "Коринтианса": есть предложение от одного клуба из России – это не "Зенит" и "Динамо"
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда "Коринтианса" Матеуса Даво, рассказал о возможности продолжения карьеры футболиста в России.
Фото: Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulga??o