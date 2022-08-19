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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен
Химки
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
П1 2.6X 3.45П2 2.6
Динамо
17:30
СпартакНе начат
П1 3.3X 3.55П2 2.2
Ростов
20:00
СочиНе начат
П1 2.44X 3.6П2 2.85

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Тоттенхэм
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм
П1 1.75X 3.25П2 5.5
Фулхэм
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.5X 3.45П2 2.85
Эвертон
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.93X 3.55П2 4.1
Лестер Сити
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.81X 4П2 4.2
Кристал Пэлас
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.49X 3.25П2 3
Борнмут
19:30
АрсеналНе начат
П1 7.6X 4.9П2 1.43

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
18:30
КадисНе начат
П1 1.89X 3.35П2 4.7
Мальорка
20:30
БетисНе начат
П1 3.2X 3.25П2 2.37
Сельта
23:00
Реал МадридНе начат
П1 5X 4.2П2 1.66

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Удинезе
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.69X 4.1П2 4.9
Торино
19:30
ЛациоНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.49
Сассуоло
21:45
ЛеччеНе начат
П1 1.81X 4.1П2 4.1
Интер
21:45
СпецияНе начат
П1 1.18X 8П2 14

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Боруссия Д
16:30
ВердерНе начат
П1 1.41X 5.4П2 6.8
Штутгарт
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.7X 3.6П2 2.6
Байер
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.64X 4.6П2 4.7
Вольфсбург
16:30
ШалькеНе начат
П1 1.88X 3.95П2 3.95
Аугсбург
16:30
МайнцНе начат
П1 3.6X 3.65П2 2.06
Унион
19:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.23

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
18:00
ЛансНе начат
П1 1.76X 4.1П2 4.4
Марсель
22:00
НантНе начат
П1 1.62X 4.2П2 5.4
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Агент форварда "Коринтианса": есть предложение от одного клуба из России – это не "Зенит" и "Динамо"

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда "Коринтианса" Матеуса Даво, рассказал о возможности продолжения карьеры футболиста в России.
Фото: Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulga??o
"Есть предложение от одного российского клуба, и речь идет не про «Зенит» и "Динамо". Сам Матеус согласился бы приехать выступать в Россию", - цитирует агента "РБ Спорт".

Ранее из "Коринтианса" в "Зенит" на правах аренды перешли полузащитник Густаво Мантуан и голкипер Иван – бразильский коллектив включил игроков в сделку по аренде форварда Юри Алберто.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Даво в 1,2 млн евро.


Коринтианс
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